Якутских спасателей наградили медалями РОССОЮЗСПАСа

Фото: Служба спасения Якутии

В России 30 апреля отмечается День пожарной охраны. В этот день в Якутске торжественно наградили лучших сотрудников всех служб, причастных к праздничной дате.

Торжественное построение личного состава Главного управления МЧС России по региону, Государственной противопожарной службы республики и Службы спасения Якутии. Сначала почтили минутой молчания память погибших коллег, затем лучшим сотрудникам и ветеранам вручили награды

За спасение людей в экстремальных обстоятельствах с риском для жизни награждены начальник аэромобильного поисково-спасательного подразделения Службы спасения Валерий Андросов, сотрудники аэромобильного поисково-спасательного отряда Тит Алексеев и Серафим Гуляев. Также медали «За мужество в спасении» получили начальник управления поисково-спасательных работ Батыр Сейдалов и спасатель 2 класса Юрий Протопопов.

За отвагу и самоотверженность во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации медалью «Российского союза спасателей» отмечен поисково-спасательного подразделения Владимир Владимиров.

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