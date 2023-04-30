Первомай Якутск встретит порывами ветра до 9 метров в секунду

Фото: KP.RU

В понедельник, 1 мая, в столице Якутии прогнозируют теплую погоду, которую периодически будет омрачать порывистый ветер.

– Без осадков, ветер восточный 4-9 м/с. Ночью -2-4°, днем +11+13°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 30 апреля в Якутске воздух прогрелся до плюс 10 градусов.

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