Кардиососудистый центр Якутии отмечает год со дня открытия

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В 2022 году распахнул двери Кардиососудистый центр. За год его работы оказание медпомощи якутянам удалось поднять на качественно новый уровень, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам министра здравоохранения Лены Афанасьевой, в результате системной работы в 2022 году на 10% снизилась смертность от болезней системы кровообращения по сравнению с предыдущим годом. Она подчеркнула, что этот показатель один из лучших на Дальнем Востоке.

Всего центр принял более 4 тысяч пациентов, его специалисты выполнили порядка 400 операций на сердце и более тысячи операций на сосудах. На его базе заработал Единый дистанционный консультативный центр, который проводит круглосуточно телемедицинские консультации и виртуальные обходы пациентов в центральных районных больницах.

Заместитель главного врача Нерюнгринскоц ЦРБ Ольга Горюнова отметила, новый стандарт маршрутизации пациентов, благодаря которой удалось ускорить процесс от первого обращения человека в клинику до получения им всей необходимой врачебной помощи.

Справка «КП»:

Кардиососудистый центр построен по федеральной программе «Единая субсидия». Учреждение современной высокотехнологичной медицины позволяет лечить больных даже с самыми тяжёлыми патологиями, не выезжая за пределы Якутии.

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