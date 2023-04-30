В Якутии зарегистрировано 58 новых случаев COVID-19

В Якутии за сутки снизилось число больных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 30 апреля в Якутии зафиксировано 58 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 72 случаях.

За последние сутки в Якутске обнаружено 29 случаев, в Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Майском, Жиганском, Мирнинском, Алданском, Амгинском, Анабарском, Вилюйском, Кобяйском, Ленском, Нюрбинском, Оймяконском, Сунтарском, Таттинском, Хангаласском, Чурапчинском – от 1 до 6 случаев.

Лаборатории республики провели 1 047 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработан 2 835 261 тест. Госпитализировано 8 человек, выздоровело 53 человека.

Ревакцинацию прошли 197 631 человек, или 77,7% от количества лиц, у кого наступил срок. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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