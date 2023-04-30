Глава Якутии проверил подготовку к открытию регионального филиала Госфонда «Защитники Отечества»

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Айсен Николаев ознакомился с ходом работ в региональном филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба правительства республики.

Руководитель региона осмотрел кабинеты службы социальных координаторов, гостиную для общения, библиотеку, актовый зал.

– К 1 июня это здание должно стать центром дополнительной помощи для всех участников специальной военной операции. Открытие отделения госфонда «Защитники Отечества» в Якутии должно обеспечить расширение направлений оказываемой помощи участникам специальной военной операции и их семьям, – поставил задачу Айсен Николаев.

Для работы этого отделения планируют подготовить более 100 специалистов. Профессиональный отбор уже прошли 30 кандидатов, которых в мае направят на обучение в РАНХиГС в Хабаровске.

Справка «КП»:

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан указом президента России Владимира Путина от 3 марта 2023 года. Его цель – формировать условия, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции и членов их семей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.