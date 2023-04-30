Глава Якутска Евгений Григорьев поучаствовал в субботнике на территории 202 микрорайона

Фото: пресс-служба администрации Якутска

Столица Якутии присоединилась к Всероссийскому субботнику, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Акция посвящена защите городской среды и экологическому просвещению. В рамках субботника глава города Евгений Григорьев вышел на набережную имени Романа Дмитриева, чтобы убрать мусор. Вместе с ним лопатами поработали глава региона Айсен Николаев, сотрудники республиканских органов власти и администрации Якутска.

В общей сложности они собрали 64 мешка мусора.

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