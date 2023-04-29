Днем 30 апреля воздух в Якутске прогреется до плюс 13 градусов

Фото: KP.RU

Днем 30 апреля в столице республики температура воздуха составит плюс 11-13 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без осадков, ветер ночью слабый, днем восточный 2-7 м/с. Ночью -2-4°, днем +11+13°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 10 градусов, ветер 1 м/с.

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