В Ленском районе Якутии спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов

Фото: Служба спасения Якутии

В Якутии на 25 км автодороги Ленск — Мирный произошел разлив нефтепродуктов из бензовоза на склоне, сообщает пресс-центр Службы спасения республики.

Из-за этого возникла угроза загрязнения нефтепродуктами реки Нюя. Для устранения разлива к месту были направлены спасатели Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии.

Фото: Служба спасения Якутии

В течение трех дней с 25 по 27 апреля при помощи сорбента спасатели проводили работы по сбору разлива. Использовано 270 кг сорбента, вывезено 11 самосвалов загрязненного грунта для дальнейшей утилизации.

Фото: Служба спасения Якутии

«Разлив ликвидирован, угроза дальнейшего загрязнения водоема отсутствует», -сообщил начальник отдела ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов Кирилл Алексеев.

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