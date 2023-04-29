В Ленском районе Якутии спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов

Фото: Служба спасения Якутии
В Якутии на 25 км автодороги Ленск — Мирный произошел разлив нефтепродуктов из бензовоза на склоне, сообщает пресс-центр Службы спасения республики.
Из-за этого возникла угроза загрязнения нефтепродуктами реки Нюя. Для устранения разлива к месту были направлены спасатели Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии.
Фото: Служба спасения Якутии
В течение трех дней с 25 по 27 апреля при помощи сорбента спасатели проводили работы по сбору разлива. Использовано 270 кг сорбента, вывезено 11 самосвалов загрязненного грунта для дальнейшей утилизации.
Фото: Служба спасения Якутии
«Разлив ликвидирован, угроза дальнейшего загрязнения водоема отсутствует», -сообщил начальник отдела ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов Кирилл Алексеев.
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