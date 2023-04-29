В Якутске водитель самосвала оставил без электричества дома по Покровскому тракту

Фото: пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

В Якутске по вине водителя самосвала без электроснабжения остались дома по Покровскому тракту 7-9 км, сообщает пресс-служба ПАО «Якутскэнерго».

В районе автобусной остановки «Иван Кульбертинов» водитель самосвала, забыв опустив кузов, зацепил провода. О происшествии сообщено в ГИБДД.

Энергетики отключили воздушную линию электропередачи, питающуюся с подстанции «Южная». Бригада ведет восстановительные работы. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

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