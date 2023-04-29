В Якутске на Маганском тракте столкнулись два автомобиля

Фото: ГАИ Якутска

В Якутске 28 апреля около 9 часов вечера произошло ДТП на Маганском тракте, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

32-летний водитель на Toyota Allion ехал по тракту со стороны улицы Газовиков. При повороте налево он не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Lada 210541 под управлением 33-летнего водителя. Машины столкнулись.

Фото: ГАИ Якутска

В результате ДТП прибывшая бригада скорой помощи доставила обоих водителей в больницу с различными травмами. По факту аварии проводится проверка.

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