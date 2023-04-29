В Якутии хотят клонировать корову якутской породы

Фото: Мичил ЯКОВЛЕВ

В Северо-Восточном федеральном университете начался эксперимент по клонированию коровы якутской породы, приспособленной к экстремальным условиям Крайнего Севера и признанной исчезающим видом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Работы идут в филиале центра биотехнологических исследований Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), работающего на базе СВФУ в Якутии. Над проектом работают аспиранты Института естественных наук СВФУ, которые проходят стажировку в городе Абу-Даби.

В настоящее время начались работы по получению первичных клеточных культур якутской породы скота. Планируется провести эксперименты по ЭКО, ИКСИ (оплодотворение единственным сперматозоидом) и перейти к наиболее сложному — клонированию (перенос ядра донорской клетки в яйцеклетку с удаленной генетической информацией).

«Вся необходимая лабораторная инфраструктура закуплена с помощью зарубежных коллег при содействии Фонда развития Абу-Даби. Полученный в ходе совместных исследований материал — клетки, эмбрионы, ДНК — станет бесценным вкладом в существующий банк биоматериала аборигенного скота в Якутии», — отметила ведущий научный сотрудник Лена Григорьева.

По ее словам, ученым потребуется большая помощь со стороны непосредственных держателей аборигенного скота. Это подбор подходящих доноров, их генетическая аттестация, биопсия тканей, получение ооцитов и другое.

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