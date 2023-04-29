В Якутии с Сиваглинского месторождения отгрузили первую партию железной руды

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

29 апреля «Якутская рудная компания» с месторождения Сиваглинское провела первую отгрузку железной руды, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Первые 56 вагонов направились на Челябинский металлургический завод. Глава Якутии Айсен Николаев назвал дату знаковым днем не только для Якутии, но и для всего металлургического комплекса страны.

«С Сиваглинского железорудного месторождения прошла первая отгрузка железной руды. Отгружено порядка 4 тысяч тонн руды. В следующем году месторождение выйдет на проектную мощность с добычей 1 миллион 200 тысяч тонн руды. Реализация проекта позволит создать более 400 рабочих мест и привлечь в республику новые инвестиции», — добавил он.

Добычей руды на месторождении занимается ООО «Якутская рудная компания» — дочерняя компания АО ХК «Якутуголь» (входит в Группу «Мечел»). В Якутии компания «Мечел» первой начала практическую разработку железорудных месторождений.

В целом запасы железной руды на Сиваглинском месторождении составляют 20,7 миллионов тонн.

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