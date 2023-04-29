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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 0:31

В Жатае в результате ДТП погиб водитель мотовездехода

Он не справился с управлением и врезался в дорожный знак
Мария МАКАРОВА
Фото: ГАИ Якутска

Фото: ГАИ Якутска

28 апреля около 9 часов вечера в поселке Жатай на улице Трактовой произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

38-летний водитель на мотовездеходе на въезде в поселок съехал с дороги, врезался в дорожный знак и опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в карете скорой помощи, а его 33-летний пассажир получил различные травмы.

Ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП ведется следствие.

Фото: ГАИ Якутска

Фото: ГАИ Якутска

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