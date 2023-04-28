Глава Якутии провел заседание антитеррористической комиссии

Фото: правительство Якутии

В Якутске прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба республики. Его провел глава Якутии: главным вопросом стали усиления мер безопасности на время майских праздников.

«На заседании рассмотрен ход исполнения установок Национального антитеррористического комитета, направленных на обеспечение защищенности объектов различных категорий в условиях проведения специальной военной операции», – сообщили в правительстве.

Главе также доложили о состоянии защищенности энергетических объектов и транспортной инфраструктуры региона. Николаев подчеркнул, что все меры, прозвучавшие на заседании, должны начать выполняться незамедлительно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.