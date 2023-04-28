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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 10:27

Жителя Якутии осудили за призывы к экстремизму

Он будет отбывать принудительные работы, которые могут заменить на реальный срок
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: СК Якутии

Фото: СК Якутии

В Якутии утвердили приговор 49-летнему жителю, которого обвиняют в экстремизме. Якутянин в 2021 году публиковал в своих соцсетях нацистские лозунги и призывал к незаконным действиям в отношении приезжих.

На суде экстремист не стал отнекиваться и признал вину, а заодно попросил рассматривать уголовное дело в особом порядке. Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с заменой на принудительные работы сроком 3 года.

Якутянин не согласился с приговором и подал апелляцию: он просил заменить ему наказание на условный срок. Однако Верховный суд не нашел оснований менять приговор.

Принудительные работы осужденный якутянин будет проходить в исправительном центре. В случае уклонения от работ его могут отправить в колонию.