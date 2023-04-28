В субботу в Якутске ожидается до плюс 11 градусов

Фото: KP.RU

Весна вспомнила про Якутск, и теперь выходные обещают быть теплыми. 29 апреля воздух прогреется до 11 градусов тепла.

– Преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Ночью -2-4°, днем +9+11°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 28 апреля в столице Якутии метеорологи зафиксировали 9 градусов тепла.

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