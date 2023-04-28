Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 8:46

В субботу в Якутске ожидается до плюс 11 градусов

Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Весна вспомнила про Якутск, и теперь выходные обещают быть теплыми. 29 апреля воздух прогреется до 11 градусов тепла.

– Преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Ночью -2-4°, днем +9+11°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 28 апреля в столице Якутии метеорологи зафиксировали 9 градусов тепла.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.