На городской свалке Якутска начинается бесплатный прием мусора от населения

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

До 30 сентября городской полигон ТКО будет принимать от населения до 1,5 кубометров мусора бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

О старте акции объявил директор МУП «Жилкомсервис» Юрий Спиридонов. По его словам, практика прошлого года показала ее эффективность.

«Весной, когда начинается дачный сезон, осознанные горожане вывозят со своих территорий большое количество мусора на полигон вместо того, чтобы скидывать его на несанкционированные свалки. Это значительно повышает санитарное состояние Якутска. Поэтому с коллегами приняли решение продлить в этом году акцию до конца сентября», — отметил он.

Отмечается, что мусор на полигоне принимают круглосуточно, диспетчер оформляет заявку от частных лиц на месте.

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