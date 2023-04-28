Спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в Среднеколымском районе Якутии

Фото: Служба спасения Якутии

На реке Анкудинке в городе Среднеколымске произошел разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-центр Службы спасения Якутии.

Фото: Служба спасения Якутии

На его устранение были направлены спасатели Колымского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии.

Фото: Служба спасения Якутии

«Работы проводились силами пяти спасателей. По итогам собрано свыше 200 литров нефтепродуктов. Разлив ликвидирован, угроза дальнейшего загрязнения водоема отсутствует», — сообщил начальник отдела ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов Кирилл Алексеев.

Фото: Служба спасения Якутии

Надзорные органы организовали проверку по факту загрязнения реки.

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