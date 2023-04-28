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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 5:14

В Томпонском районе опрокинулась автоцистерна и разлились нефтепродукты

Инцидент произошел на 566 километре федеральной автодороги «Колыма»
Михаил ГОРОХОВ
Фото: прокуратура Якутии

Фото: прокуратура Якутии

Прокуратура Томпонского района организовала проверку по факту опрокидывания автоцистерны.

Авария произошла на 566 километре федеральной автодороги «Колыма», опрокинулась автоцистерны, перевозившая горюче-смазочные материалы.

В результате произошел розлив нефтепродуктов на землю в размере от 24 куб до 38 куб. Точный ущерб устанавливается.

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