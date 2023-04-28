Якутянин украл продукты на 296 рублей, а потом взыскал с Минфина 25 000 рублей компенсации за уголовное преследование

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Якутска потребовал у министерства финансов РФ баснословную сумму в пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за уголовное преследование, начатое из-за украденных им продуктов.

Суд встал на его сторону, но удовлетворил иск лишь частично и постановил выплатить ему 25 тысяч рублей. Как так получилось, рассказываем из материалов на сайте городского суда.

Ограбление магазина

Гражданин Айсен О., истец, в марте 2020 года ограбил магазин на Октябрьской улице — украл продукты на 296 рублей. Насилие не применял. Уже через два дня Айсена допросили как подозреваемого и избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ — грабеж.

Но дальше почему-то дело застопорилось. Расследование шло вплоть до декабря 2021 года, пока пострадавшая сторона — хозяйка магазина — не написала заявление о прекращении уголовного дела. Она пояснила, что сумма в 296 рублей для нее слишком незначительна, чтобы таскаться из-за этого по судам.

В результате дело прекратили.

Иск к Минфину РФ на 5 миллионов рублей

Через месяц после этого Айсен подал иск в суд на министерство финансов РФ о возмещении морального вреда, понесенного из-за уголовного преследования. В качестве доказательства он привел заключение комиссии экспертов из республиканского психоневрологического диспансера.

Как оказалось, в конце июня 2020 года, т.е. через три месяца после ограбления и начала уголовного преследования, он встал на учет в ЯРПНД. До этого у врача психиатра на учете он не состоял, в учебных заведениях характеризовался положительно.

На суде мать Айсена рассказала, что у ее сына сильно ухудшилось состояние здоровья, нарушилась психика, лечился.

С учетом всего вышеизложенного суд удовлетворил иск, но сократил сумму компенсации с пяти миллионов до 25 тысяч рублей. Также парню должны возместить расходы на юриста на сумму 20 тысяч рублей.

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