Во время переправы возле Якутска женщина на «Хивусе» получила травму

Фото: Восточное МСУТ СК России.

27 апреля в медучреждение Якутска обратилась местная жительница, которая пояснила, что получила травму спины во время езды на «Хивусе». Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.

Инцидент произошел около 11 часов, когда женщина переправлялась по реке Лена по маршруту «Нижний Бестях-Якутск». На борту судна находились шесть пассажиров и судоводитель, остальные пять пассажиров не пострадали. По предварительной версии, судно налетело на кочки и подпрыгнуло.

Сейчас проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Проведен осмотр места происшествия, опрошены судоводитель и пострадавшая женщина, проводятся и другие проверочные мероприятия.

Напомним, что в период межсезонья по маршруту Нижний Бестях — Якутск организованы перевозки с привлечением водного транспорта. К примеру, пассажиров поезда будут перевозить судами на воздушной подушке, стоимость трансфера составит 1800 рублей.

Также будут работать 30 судов «Хивус-10», 8 аэроботов «Тайфун» и 3 судна «Нептун-23». По маршруту Кангалассы — Соттинцы — 3 судна «Славир-6» и 1 аэробот «Тайфун». Во время интенсивного ледохода людей будут пересаживать на аэроботы.

Тариф на перевозку водным транспортом составит 1 500 рублей, в сложных гидрологических условиях и ледоходе он будет повышен до 3 000 рублей из-за привлечения аэроботов.

К сожалению, многие водители продолжают на свой страх и риск ездить по переправе уже после ее официального закрытия. Их не пугает ни страх провалиться под лед, ни перспектива штрафа за выезд на закрытую ледовую переправу, который составляет от трех до пяти тысяч на граждан.

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