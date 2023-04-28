Диктант Победы в Якутии прошел на 739 площадках

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В Якутии прошел пятый, юбилейный Диктант Победы. Во всех районах республики организовали 739 площадок, что превысило прошлогодний результат (в 2022 году для диктанта было открыто 725 площадок). Об этом сообщает партия «Единая Россия».

Проведение Диктанта Победы в этом году совпало с празднованием в регионе Дня Республики Саха (Якутия). В этом году приняли участие практически все средние школы Якутии, а также техникумы и вузы. Проводился диктант и на закрытых площадках, в этом году их было 44.

Как отметила координатор партийного проекта «Историческая память» Елена Голомарева, республика три года подряд удерживала первые места по количеству участников в Дальневосточном федеральном округе и в этом году рассчитывает на хорошие результаты.

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