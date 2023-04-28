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НовостиОбщество28 апреля 2023 2:37

В Кобяйском районе Якутии выявили недостачу лекарств в аптеке

В аптеке не было семи лекарств, включенных в минимальный ассортимент
Светлана СТЕПАНОВА

Фото: Павел КЛОКОВ

В аптеке поселка Сангар Кобяйского района прокуратура провела проверку и выявила нарушения законодательства об обращении лекарственных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

А именно в аптеке отсутствовали семь медикаментов, включенных в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

Директору учреждения внесли представление, после чего недостающие лекарства были завезены.

Одного работника аптеки привлекли к дисциплинарной ответственности.

На самого директора возбудили дело об административном правонарушении по ст. 14.4.2 КоАП РФ. Он отделался предупреждением.

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