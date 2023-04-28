В Якутске лучшие педагоги якутского языка, литературы и национальной культуры получили премию главы города

Фото: sakhaparliament.ru

27 апреля в День Республики Саха (Якутия) лучшим педагогам якутского языка, литературы и национальной культуры были вручены премии главы Якутска в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.

Мэр Якутска Евгений Григорьев подчеркнул, что это событие приурочено к Году педагога и наставника в России, объявленного президентом страны Владимиром Путиным.

«Уверен, что пример успешной работы лучших учителей и воспитателей столицы, уникальные и передовые педагогические практики будут перениматься и внедряться в других учебных заведениях города», — отметил он.

Лучшим учителем языка, литературы и национальной культуры в школе с русским языком обучения стала Таиса Кулакина, учитель СОШ №23 имени В.И. Малышкина.

Лучшим учителем языка, литературы и национальной культуры в школе с якутским языком обучения названа Майя Осипова, учитель Саха-политехнического лицея.

Премия лучшего воспитателя группы детского сада с якутским языком обучения вручена Марии Петровой, воспитателю детсада №51 «Кэскил» имени Е.Г Корниловой.

Постановление мэра о премии лучшим педагогам якутского языка, литературы и национальной культуры вступило в силу с 13 февраля 2023 года.

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