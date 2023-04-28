Консьержка многоквартирного дома в Якутске подозревается в краже денег с карты

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В дежурную часть полиции города Якутска обратилась местная жительница с заявлением о хищении денег с ее банковской карты, сообщила пресс-служба МВД Якутии.

Женщина рассказала, что потеряла свою карту. А потом обнаружила, что-то кто-то ею пользуется — потрачено более семи тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция установила подозреваемую — это 49-летняя консьержка многоквартирного дома, где живет заявительница. Как выяснилось, пострадавшая обронила свою карту у подъезда дома. А консьержка нашла ее и стала расплачиваться в различных магазинах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража.

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