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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 1:19

Консьержка многоквартирного дома в Якутске подозревается в краже денег с карты

Банковскую карту консьержка нашла у подъезда дома
Светлана СТЕПАНОВА

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В дежурную часть полиции города Якутска обратилась местная жительница с заявлением о хищении денег с ее банковской карты, сообщила пресс-служба МВД Якутии.

Женщина рассказала, что потеряла свою карту. А потом обнаружила, что-то кто-то ею пользуется — потрачено более семи тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция установила подозреваемую — это 49-летняя консьержка многоквартирного дома, где живет заявительница. Как выяснилось, пострадавшая обронила свою карту у подъезда дома. А консьержка нашла ее и стала расплачиваться в различных магазинах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража.

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