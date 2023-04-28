Василий Егоров вошел в состав сборной России для участия в чемпионате мира по боксу

Фото: sportyakutia.ru

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов назвал состав команды на чемпионат мира, сообщает «Спорт Якутии».

В состав сборной вошел якутский боксер, действующий чемпион страны Василий Егоров. Он выступит в своей привычной весовой категории до 51 кг.

Для Василия Егорова чемпионат мира станет четвертым в его спортивной карьере, ранее он представлял честь России на мировых боксерских форумах трижды, в 2015, 2017 и 2019 годах. Наиболее результативным для него стал 2015 год, когда якутский боксер завоевал серебряную медаль.

Чемпионат мира 2023 года пройдет в столице Узбекистана с 30 апреля по 14 мая. Российская команда вылетит в Ташкент 28 апреля. Соревнования пройдут в 13 весовых категориях, и российские боксеры выступят на турнире с использованием национальной атрибутики.

Фото: sportyakutia.ru

Состав сборной России:

До 48 кг: Эдмонд Худоян (Челябинская область)

До 51 кг: Василий Егоров (Московская область - Республика Саха (Якутия)

До 54 кг: Дмитрий Двали (Московская область - Забайкальский край)

До 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург)

До 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург)

До 63,5 кг: Габил Мамедов (Оренбургская область)

До 67 кг: Тархан Идигов (Чеченская Республика)

До 71 кг: Игорь Свиридченков (Воронежская область)

До 75 кг: Павел Сосулин (Санкт-Петербург)

До 80 кг: Имам Хатаев (Чеченская Республика)

До 86 кг: Шарабутдин Атаев (Республика Дагестан)

До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Краснодарский край)

92+ кг: Алексей Дронов (Ставропольский край)

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