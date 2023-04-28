Василий Егоров вошел в состав сборной России для участия в чемпионате мира по боксу

Фото: sportyakutia.ru
Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов назвал состав команды на чемпионат мира, сообщает «Спорт Якутии».
В состав сборной вошел якутский боксер, действующий чемпион страны Василий Егоров. Он выступит в своей привычной весовой категории до 51 кг.
Для Василия Егорова чемпионат мира станет четвертым в его спортивной карьере, ранее он представлял честь России на мировых боксерских форумах трижды, в 2015, 2017 и 2019 годах. Наиболее результативным для него стал 2015 год, когда якутский боксер завоевал серебряную медаль.
Чемпионат мира 2023 года пройдет в столице Узбекистана с 30 апреля по 14 мая. Российская команда вылетит в Ташкент 28 апреля. Соревнования пройдут в 13 весовых категориях, и российские боксеры выступят на турнире с использованием национальной атрибутики.
Фото: sportyakutia.ru
Состав сборной России:
До 48 кг: Эдмонд Худоян (Челябинская область)
До 51 кг: Василий Егоров (Московская область - Республика Саха (Якутия)
До 54 кг: Дмитрий Двали (Московская область - Забайкальский край)
До 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург)
До 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург)
До 63,5 кг: Габил Мамедов (Оренбургская область)
До 67 кг: Тархан Идигов (Чеченская Республика)
До 71 кг: Игорь Свиридченков (Воронежская область)
До 75 кг: Павел Сосулин (Санкт-Петербург)
До 80 кг: Имам Хатаев (Чеченская Республика)
До 86 кг: Шарабутдин Атаев (Республика Дагестан)
До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Краснодарский край)
92+ кг: Алексей Дронов (Ставропольский край)
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