В Якутии поменяли схему вызова единого номера 122

Фото: Мария ЛЕНЦ

27 апреля произошли изменения в работе единой горячей линии службы оперативной помощи гражданам 122. Об этом сообщает Мининноваций Якутии.

Фото: Мининноваций Якутии

Теперь для вызова врача на дом, записи к терапевту или педиатру, записи на диспансеризацию – нужно позвонить в единый контакт-центр здравоохранения, выбрав кнопку 1.

Для звонка в единый контакт-центр поликлиник города Якутска, необходимо выбрать кнопку 2, далее – выбрать свою поликлинику.

Чтобы узнать о поступлении на военную службу по контракту нужно нажать кнопку 3. Кнопка 4 – по вопросам частичной мобилизации граждан.

Для получения ответов на вопросы по поддержке граждан ДНР, ЛНР, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и прибывших на территорию Якутии, и на вопросы по информированию граждан, принимающих участие в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Украины, нужно выбрать кнопку 5.

Для получения услуги волонтерской помощи или психологической поддержки, нужно выбрать кнопку 6.

Изменения в схеме вызова единого номера 122 внесены по решению правительства страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске изменился график работы кабинетов наркологов и психиатров (подробнее)

В Якутии заработала горячая линия «122» для вопросов о частичной мобилизации (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.