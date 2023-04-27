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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 8:48

В Якутске разыскивается обвиняемый в умышленном причинении легкого вреда здоровью

Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: МУ МВД "Якутское"

Фото: МУ МВД "Якутское"

Уголовным розыском отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» разыскивается Васильев С. А.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Лиц, обладающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого просим сообщить по телефону: 8996-915-13-03, анонимность гарантируется.

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