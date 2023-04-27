В День Республики Саха (Якутия) заработала мультимедийная выставка «Герои спецоперации»

Фото: myhistorypark.ru

В историческом парке «Россия – Моя история» в Якутске распахнула двери мультимедийная выставка «Герои спецоперации», сообщает пресс-служба правительства региона.

Экспозиция состоит из 20 графических новелл об участниках СВО. Посетители могут ознакомиться с историями полковника Андрея Фроленкова, под командованием которого без боя была занята Чернобыльская АЭС, полковника Владимира Жоги, погибшего спасая мирных жителей Волновахи, а также летчика майора Виктора Дудина.

Открытие в День Республики имеет особую значимость, считает глава Якутии Айсен Николаев.

– Здесь присутствуют наши земляки, которые с оружием в руках защищали и защищают нашу родину от неонацистов. От имени жителей республики выражаю вам глубокую искреннюю благодарность за защиту страны. Благодарю организаторов, благодарю всех тех, кто вместе с нами здесь находится. Уверен, что эта экспозиция вызовет большой интерес у якутян, – подчеркнул он.

Руководитель региона объявил, что должна быть организована выставка, посвященная воинам-якутянам, которые сегодня защищают нашу Родину. Военный комиссар республики Александр Авдонин подчеркнул, что военнослужащие из Якутии на особом счету у командования.

Федеральная сеть исторических парков запустила проект в феврале совместно с университетом «Синергия» и Российским обществом «Знание». Сегодня выставка проходит в еще 19 городах России.

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