Жителю Якутска незаконно отказали в приватизации земельного участка

В Якутске незаконно отказали горожанину в приватизации земли Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В ноябре 2022 года житель Якутска обратился в Департамент имущественных и земельных отношений города с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность. Через месяц ему пришел отказ, с которым он не согласился, сообщает пресс-служба Верховного Суда Якутии.

Речь идет о земле в квартале «Речевая школа». Чиновники запросили членство в местном СОПК с подтверждением в виде протокола общего собрания. По их данным, участок находится в пределах береговой полосы и его граница не установлена. Кроме того, департамент сослался на то, что ведение садоводства там запрещено. Заявитель посчитал это решение незаконным и решил его оспорить.

Якутский горсуд установил, согласно выписке ЕГРН, участок имеет вид разрешенного использования «Садоводство и огородничество», что не оспаривается стороной ответчика. Факт членства истца в СОПК и закрепление земельного участка за ним подтверждается справками, выпиской из протокола общего собрания СОПК и показаниями председателя. Также Минэкологии республики подтвердило, что спорный земельный участок расположен вне границ береговой полосы.

Суд признал отказ ДИЗО незаконным и постановил повторно рассмотреть заявление горожанина. Апелляционная коллегия Верховного Суда Якутия оставила это решение без изменения.

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