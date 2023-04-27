Мэр Якутска проверил откачку затопленного дома по Тимирязева

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

26 апреля в ходе прямого эфира к главе республики Айсен Николаеву обратилась жительница Якутска, чья мама проживает по улице Тимирязева и жалуется на затопление жилого дома.

– Евгений Николаевич (Григорьев – мэр Якутска) смотрит эфир. Прошу принять меры по этому и другим адресам. Работа по откачке воды должна вестись круглосуточно, – отреагировал Николаев.

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

На следующий день Григорьев в своем телеграм-канале написал, что в ходе объезда заехал в дом на Тимирязева, 31, где проверил как ведется откачка воды.

– Откачка с этого аварийного дома, и соседнего, Байкалова, 25/2 ведется с 22 апреля, на сегодня здесь работают три мотопомпы, десятки рейсов по откачке провели АСМ, пропарили водопропускную трубу под дорогой, вода лучше уходит, уровень понемногу снижается, – отметил он.

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

Он пообщался с жильцами и признал, что «им непросто сегодня, мы делаем все возможное, чтобы нормализовать ситуацию».

– К сожалению, это не единичный случай. В каждом из округов есть ежегодно подтапливаемый ветхий и аварийный фонд. Объемы талых вод в этом году в разы больше, поэтому откачка будет продолжаться с привлечением дополнительных ресурсов, до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Все проблемные адреса на постоянном личном контроле руководителей управ, – добавил глава Якутска.

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