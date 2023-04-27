В Якутии завели дело по факту травмирования рабочих из-за выброса газа

Фото: СУ СК России по Якутии

По факту травмирования рабочих на газодобывающем месторождении заведено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Якутии.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Инцидент произошел 27 апреля 2023 года на участке добычи газа в шести километрах от села Таас-Юрях Мирнинского района. При проведении работ на газовой скважине произошел выброс концентрата газовой смеси с ее последующим воспламенением.

Пострадало девять человек, все они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

– Трое находятся в палате интенсивной терапии, им оказывается необходимая помощь. Остальные работники в условиях стационара находятся под наблюдением врачей. Количество пострадавших уточняется, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством следователя СК России, проводится осмотр места происшествия, изучается документация. Следователям предстоит установить причину произошедшего.

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