В Якутске возложили цветы к памятнику Платону Ойунскому

Фото: Мария Васильева, ЯСИА

В День республики, 27 апреля, в Якутске прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Платону Ойунскому, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Выдающийся сын якутского народа, основоположник якутской советской литературы, поэт, прозаик, драматург, видный общественный и государственный деятель Платон Ойунский является одним из авторов идеи образования автономной республики в составе РСФСР.

Цветы возложили и к памятникам других видных политических деятелей республики — Максиму Аммосову, Исидору Барахову, Степану Аржакову, Василию Никифорову — Кюлюмнюру, Илье Винокурову, Гаврилу Чиряеву, Степану Васильеву.

«В этот яркий солнечный день мы отдаем дань памяти основателям республики. Людям, которые в крайне непростое, тяжелое время нашли в себе силы и возможности вместе с нашей великой страной двигаться вперед, получив статус автономии», — сказал глава республики Айсен Николаев на торжественной церемонии.

В мероприятии также приняли участие представители парламента республики, мэрии, Гордумы, ветеранских, молодежных и волонтерских организаций.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.