Якутянка выкупила все места в кинозале, чтобы посмотреть фильм «Айта» на родном языке

Фото: кадр из фильма

Жительница якутского города Алдан Антонина Бочкарева выкупила целый кинозал, чтобы посмотреть детективный триллер «Айта» с оригинальной озвучкой, сообщает «Российская газета».

Картина Степана Бурнашева вышла в прокат 30 марта и уже заработала 25 миллионов рублей по состоянию на 27 апреля. В ней рассказывается история о расследовании самоубийства школьницы.

Фильм существует в двух озвучках, якутской и русской. Для Алдана триллер идет в русском дубляже, но Антонина Бочкарева захотела посмотреть картину в оригинальной, якутской озвучке.

В кинотеатре женщине сказали, что такая возможность есть, но для этого ей придется выкупить весь кинозал. И Антонина согласилась и пригласила еще на сеанс всех желающих.

Вместе с Антониной фильм посмотрели около ста зрителей, которые остались очень довольны.

— Мне нравится, что якутское кино развивается и набирает популярность на российских и даже мировых площадках, что в СМИ говорят о феномене якутского кинематографа, и я готова его поддерживать, в том числе и материально, — сказала женщина в ответ на упреки знакомых о том, что деньги можно было потратить и более рационально.

Кроме того, Антонина выразила готовность стать спонсором какого-нибудь фильма, снятого в республике.

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