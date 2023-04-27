День Победы в Якутске отпразднуют в привычном формате

Жители Якутска традиционно отметят 9 мая на площади Победы
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Якутске 9 мая горожане отметят в Парке Победы и на площади Победы, информирует мэрия.
Напомним, ранее в Якутии объявили о том, что акция «Бессмертный полк» состоится, но в нескольких нетрадиционных форматах. Подробнее читайте по ссылке.
6, 7 и 8 мая с 12:00 часов в Парке Победы пройдет праздничная программа с участием школьников и самодеятельных коллективов, проинформировала начальник Управления культуры и духовного развития города Индира Ли. Городской Казачий полк развернет для горожан полевую кухню, «Молодая Гвардия» проведет акцию «Георгиевская лента».
Запланированы возложения цветов к памятникам и мемориальным комплексам, всероссийская патриотическая акция «Свеча Памяти», проводы призывников и танцевальная акция «Вальс Победы».
Ежегодная встреча фронтовиков «На привале» поменяло место проведения и в этом году состоится на площади Победы 8 мая.
9 мая на площади Победы с 11:00 часов начнется торжественный митинг и военно-патриотический парад. Перед горожанами выступят клубные формирования, творческие коллективы, вокальные, танцевальные ансамбли и профессиональные артисты. Завершится День Победы праздничным салютом.
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Вместо этого акция пройдет в четырех других форматах (подробнее)
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