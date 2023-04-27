В городе Мирный не выдавали стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19

В Мирном выплатили компенсацию медикам за задержку стимулирующих за работу с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По обращениям медработников в Мирнинской центральной районной больнице прошла проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Выявлено, что в 2020 году стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 были включены в расчет среднего заработка для оплаты отпускных, но фактически не выплачены. После прокурорского реагирования Мирнинская ЦРБ в сентябре 2022 года выплатила работникам доплатила больше 3,6 миллионов рублей.

В связи с задержкой выплат у работников возникло право требовать компенсации за несвоевременную оплату труда. Прокуратура Мирного направила в суд иски в интересах 70 работников с требованием от Министерства здравоохранения Якутии выделить и больнице средства для компенсаций.

Требования прокурора были удовлетворены. В общей сложности медработникам было выплачено 1 миллион 364 тысяч рублей. Права работников восстановлены в полном объеме.

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