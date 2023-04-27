«Их трудом Якутия двигается вперед». В республике премия «Человек труда» может стать ежегодной

Фото: Андрей СОРОКИН

Премия «Человек труда» в Якутии может стать постоянной, об этом 26 апреля в ходе «Прямой линии» сообщил глава региона Айсен Николаев. Он подчеркнул, что необходимо поддержать трудовое движение и дать ему ещё больший импульс.

– Если для этого нужно, чтобы премия «Человек труда» стала постоянной, я это решение приму, — сказал Николаев.

Премия была учреждена указом Николаева в марте 2023 года в рамках Года труда в Якутии. Ею награждают якутян, отличившихся в профессиональной деятельности, а также внесших новаторские идеи и показавших себя наставниками в профессиональном росте молодых специалистов. Лучшим 50 труженикам вручается 300 тысяч рублей.

– Награды вручим 28 апреля. Среди победителей – 29 представителей из промышленного сектора и 21 – из социальной, непроизводственной сферы. Все победители – очень достойные работники. Это не генеральные директоры, не главные инженеры и не руководители социальных учреждений. Они не занимают больших должностей. Это медсёстры, рабочие, экскаваторщики, сварщики, но их трудом Якутия двигается вперёд, и мы должны почитать их труд, – сказал Айсен Николаев.

Своих номинантов трудовые коллективы выдвигали сами. Всего свои представления внесли более 250 трудовых коллективов республики. Финальный отбор лауреатов определялся комиссией, которые путём открытого голосования отобрали 50 лучших тружеников республики.

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