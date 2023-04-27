В Якутии за сутки выявили 90 новых случаев коронавируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По состоянию на 27 апреля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 54 заболевших COVID-19. В Усть-Майском районе — пять, в Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Чурапчинском — по четыре, в Кобяйском — три, в Анабарском, Горном, Томпонском, Хангаласском — по два, в Алданском, Вилюйском, Ленском, Мирнинском, Намском, Нижнеколымском, Таттинском и Усть-Алданском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1693 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 832 914 тестов.

В больницы республики за сутки госпитализировано восемь человек с ковидом, выздоровели 32.

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