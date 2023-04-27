В якутском селе Намцы построят новую школу на 450 учащихся

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутии для жителей села Намцы будет построена школа на 450 учащихся, передает пресс-служба главы и правительства региона.

Об этом в ходе «Прямой линии» 26 апреля сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«Мы эту школу начнем строить в этом году. Планируем закончить строительство в 2024 году», — сказал он.

Отмечается, что новую школу разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Школа включена в госпрограмму республики «Развитие образования республики». В данный момент направлен запрос в адрес Минпросвещения РФ о потребности в софинансировании.

Сейчас дети учатся в деревянной школе 1961 года постройки. Стоимость строительства новой школы в ценах 2023 года — более 620 миллионов рублей.

Якутия является лидером на Дальнем Востоке по строительству и капремонту школ. С 2018 года в городах и районах республики построено 36 школ и 66 детских садов. По итогам этого года будет введено еще 22 школы. В этом году завершится ремонт 57 школ, в том числе в 15 арктических районах.

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