В Якутии теплоснабжающая компания незаконно начислила пенсионеру почти 300 тысяч рублей и отказалась отменять долг

Фото: Евгения ГУСЕВА

В прокуратуру города Нерюнгри обратился местный житель, пенсионер и ветеран труда, с просьбой защитить его права — ресурсоснабжающая компания повесила на него большой долг за тепло в квартире, в которой он уже не жил, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

При проверке выяснилось, что заявитель проживал в квартире на условиях договора социального найма. В 2016 году его дом признали аварийным и подлежащим сносу. Администрация предоставила ему временное жилье из маневренного фонда до переселения в рамках республиканской адресной программы.

Однако ресурсоснабжающая организация продолжала начислять пенсионеру плату за тепло в жилом помещении, в котором он фактически уже не жил.

Сумма долга достигла 289 тысяч рублей.

Когда правоохранительный орган потребовал компанию устранить выявленные нарушения прав ветерана труда, последовал отказ. И тогда прокуратура обратилась с иском в суд.

Суд встал на сторону заявителя и признал задолженность отсутствующей.

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