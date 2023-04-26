Глава Якутии наградит лучших тружеников республики

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о награждении лучших тружеников республики. По его словам, полсотни номинантов на премию уже были отобраны. Их награждение пройдет 28 апреля.

«50 лучших из лучших уже отобраны. Все эти люди не занимают больших должностей, это простые люди, трудом которых Якутия идет вперед. И мы должны их труд почитать», – заявил Николаев на прямой линии.

Также глава добавил, что премия «Человек труда» станет ежегодной. Каждому номинанту будут выплачивать по 300 тысяч рублей.

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