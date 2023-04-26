Фонд помощи участникам СВО в Якутии откроется с 1 июня

Фото: соцсети Айсена Николаева

В Якутии с 1 июня откроется региональное отделение фонда помощи военнослужащим. Ранее соответствующее распоряжение создать фонды во всех регионах РФ отдал Владимир Путин. По словам главы республики Айсена Николаева на прямой линии, в ближайшее время фонд начнет оказывать поддержку мобилизованным якутянам и их семьям.

«Мы ведем серьезную работу по реабилитации участников СВО. Мною дан ряд поручений для оказания помощи военнослужащим и их семьям, в том числе по оказанию психологической помощи. Скоро в Якутске будет открыть Фонд помощи военнослужащим. Региональное отделение заработает с 1 июня», – заявил Николаев в ответ на вопрос о медпомощи военнослужащим.

Отметим, что согласно распоряжению Путина, фонд был создан «в целях формирования условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО и членов их семей». Он будет пополняться из бюджета регионов, а также за счет добровольных пожертвований.

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