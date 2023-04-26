В Якутии будут судить главу экологической инспекции, которая покрывала браконьеров

Фото: прокуратура Якутии

В Якутии пройдет суд над главой Мегино-Кангаласской инспекции государственного экологического надзора. Женщину обвиняют в злоупотреблении и превышении полномочий – она покрывала браконьеров и не наказывала их за нарушения.

Как рассказали в прокуратуре, в октябре 2021 году глава ведомства в ходе выездного обследования охотничьих угодий встретила охотников, которые нарушили закон об охоте, а у одного из них вдобавок не было документов на карабин «Тигр». Однако инспектор не стала составлять протоколы и изымать оружие.

Другой случай произошел в ноябре того же года. Тогда чиновница при проверке автомобиля обнаружила факт «незаконного преследования объектов животного мира». У одного из браконьеров также имелось оружие без документов, которое, как оказалось, незаконно передал ему знакомый инспектора. Глава инспекции приказала своему сотруднику забрать оружие без составления протокола, а позже вернула ружье своему приятелю.

В прокуратуре заявили, что инспектор серьезно нарушила «охраняемые законом интересы общества и государства» и выдала обвинительное заключение для суда. Если чиновницу признают виновной, ей грозит до 4 лет тюрьмы.

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