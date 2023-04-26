В Якутии объявили в розыск подозреваемого в надругательстве над школьницей

Фото: МВД Якутии

В Якутии объявили в розыск мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Подозреваемый – Илья Федоров 1984 года рождения. Против него завели уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера.

В полиции уточнили, что дело заведено по пункту «б» ч.4 ст.132 УК РФ – это означает, что пострадавшая не достигла 14-летнего возраста. За такое подозреваемому, если он действительно окажется виновен, грозит до 20 лет тюрьмы.

Розыск инициировали следователи из Намского района. Тех, кто видел подозреваемого, просят звонить по телефонам 8914-821-58-26; 8924-761-11-89.

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