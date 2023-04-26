Энергетики восстановили электроснабжение жителей Якутска, прерванное из-за водителя КамАЗа

Фото: ЦЭС ПАО «Якутскэнерго»

В Якутске восстановили электроснабжение жителей Промышленного округа, оставшихся без света по вине водителя КамАЗа, сообщает пресс-служба ЦЭС ПАО «Якутскэнерго».

«Бригада службы воздушных линий в составе мастера, трех электромонтеров и двух водителей на специализированной технике произвела пасынкование поврежденных опор ВЛ и в 15:32 запитала всех потребителей в полном объеме», — передают энергетики.

Напомним, ранним утром 26 апреля водитель КамАЗа при отсыпке дороги повредил сразу три опоры воздушной линии электропередачи. Из-за чего без света оставались жильцы домов на улице Полины Осипенко, в переулках Стояновича, Леваневского и Ольминского.

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