Перед судом предстанет начальник отделения почты в Якутске, похитивший 2,3 миллиона рублей

Фото: Максим Шиляев / 2ГИС

Заведено уголовное дело против руководителя отделения Среднеленского почтамта АО «Почта России», сообщает пресс-служба УФСБ России по Якутии.

Как полагает следствие, начальник умышленно похитил около 2,3 миллиона рублей и потратил их на свои нужды. В результате его действий стратегическому предприятию был причинен имущественный ущерб.

Суд рассмотрит его дело по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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