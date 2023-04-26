Школьница из Якутии спасла собаку, попавшую под колеса автомобиля

Фото: Департамент ветеринарии Якутии

В Олекминске управление ветеринарии вручило благодарственное письмо ученице девятого класса Екатерине Стручковой за помощь, неравнодушное и доброе отношение к безнадзорному животному, рассказала пресс-служба департамента ветеринарии Якутии.

Бродячая собака попала под колеса автомобиля и получила серьезные травмы. Скорее всего, она умерла бы в муках, если бы ее не увидела Катя. Девочка не смогла пройти мимо страдающего животного и привезла его в городскую ветеринарную лечебницу.

Там сбитому псу оказали экстренную помощь. После чего понадобилось длительное лечение. Все это время за ним ухаживала Катя.

Более того, узнав, что у собаки нет хозяина, школьница решила оставить ее у себя.

«Тем самым она подала пример ответственного и гуманного отношения к животным не только своим сверстникам, но и взрослым», — отмечают ветеринары.

Департамент напоминает, что основным фактором достижения успеха в вопросе регулирования численности животных без владельцев является ответственное отношение каждого человека к своему питомцу.

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