В Якутске начали строить новый завод крупнопанельного домостроения

Фото: АО СЗ «РИА»

В Якутске началось строительство нового завода крупнопанельного домостроения. Его возводит АО «Республиканское ипотечное агентство» совместно с дочерней компанией «РИА-Строй».

Завод планируется ввести в строй в 2024 году. На нем будут изготавливать однослойные панели, отличающиеся прочностью, высокой скоростью постройки из них, малым весом и другими преимуществами.

Отмечается, что впервые за долгое время в Якутии появится новое крупное строительное предприятие. Это новые рабочие места, снижение стоимости строительства и обеспечение якутян комфортным и современным жильём.

Фото: АО СЗ «РИА»

Напомним, что АО СЗ «РИА» занимается строительством домов в микрорайоне «Звездный», а также в скором времени приступит к возведению объектов в микрорайоне «Спортивный». Он появится на месте существующих 2, 4 и 17 кварталов в Якутске. Застройщику предстоит менее чем за семь лет возвести 50 многоквартирных жилых домов высотой от 6 до 12 этажей.

Новый современный завод призван обеспечить необходимые объёмы и сроки реализации жилищных программ в республике. Его мощность составляет 50-75 тыс. кв. метров жилья в год с возможностью увеличения до 100 тысяч.

– На заводе общей площадью 10 тыс. кв. м. будет установлено современное высокопроизводительное оборудование. Например, кассетная установка формирует ровные однослойные стеновые панели в вертикальном положении, что экономит производственные площади. Кассеты укомплектованы магнитными бортами и проемообразователями для изменения вида готовой панели. Благодаря этому завод может быстрее реагировать на изменение строительных запросов, – рассказал директор АО СЗ «РИА» Владимир Трегубов.

Он подчеркнул, что дома из однослойных панелей могут быть разной планировки, на них могут устанавливать современные вентфасады.

– Это позволяет проектировать индивидуальный дизайн в каждом случае. Также дома из однослойных панелей можно возводить почти круглогодично. А скорость монтажа из таких панелей тоже высокая – за месяц можно возвести «коробку» до 9 этажей, – говорит Трегубов.

Однослойные панели спроектированы так, что их можно уложить друг на друга и увезти. Это важно, так как транспортировка в разные города и посёлки имеет свои нюансы – перевозка через реки, по грунтовым дорогам и так далее.

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