В Якутии ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату ко Дню Победы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают единовременную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Якутии.

В Якутии эту выплату получат 18 участников войны, она производится в беззаявительном порядке.

Отмечается, что право на получение выплат ко Дню Победы определяется по состоянию на 1 апреля 2023 года. В случае если граждане не реализовали свое право на получение ежегодной выплаты в связи со смертью после указанной даты, то ежегодная выплата наследуется на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом РФ.

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