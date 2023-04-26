В Якутии отмечают снижение уровня заболеваемости ОРВИ Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За прошедшую неделю в регионе заболеваемость ОРВИ опустилась ниже эпидемиологического порога, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

В Якутии зарегистрировано 6 717 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога заболеваемости по совокупному населению на 0,8%. на 5,4% по сравнению с прошлой неделей

Согласно лабораторному мониторингу, в республике циркулируют преимущественно новая коронавирусная инфекция (COVID-19), парагрипп, РС-вирус, риновирус, аденовирус, метапневмовирус. Среди вирусов гриппозной этиологии преобладают вирусы гриппа В.

В Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать такие профилактические меры, как промывка полости носа после улицы и общественного транспорта, а также обрабатывать смартфоны спиртовой салфеткой или ватным диском с дезинфицирующим средством;

– Сократите время пребывания в местах массового скопления людей;Носите одноразовые медицинские маски в закрытых помещениях, в местах массового скопления населения: торговых центрах, банках, автобусах, такси. Регулярно и тщательно мойте руки с мылом или с дезинфицирующим средством, – говорится на сайте ведомства.

В случае появления признаков ОРВИ специалисты призывают не заниматься самолечением, а немедленно обращаться к врачу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.